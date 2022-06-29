«هيئة الدواء» تستقبل مدير برنامج المجموعة البحثية للتكنولوجيا الطبية

التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، بالدكتور بانوس كانافوس، نائب مدير برنامج المجموعة البحثية للتكنولوجيا الطبية، التابعة لمدرسة لندن للاقتصاد.

وتمّت مناقشة التوجهات الحديثة في تطبيق التكنولوجيا الطبية على اقتصادات الدواء، كذلك مناقشة سبل الشراكة وتبنِّي عدد من التوصيات البحثية ذات العلاقة بمصر ورسم خارطة الطريق لتفعيل آليات عمل التكنولوجيات الطبية الحديثة.

كما تمّت مناقشة عرض خارطة الطريق لتفعيل استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمل الرقابي واقتصادات الدواء في مؤتمر ايداسباير المقبل.

كما شاركت الهيئة على هامش الاجتماع في جلسة حوارية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المصرية مثل: هيئة الشراء الموحد، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتي ذلك في ضوء سعى الهيئة لفتح قنوات تواصل لتنسيق التعاون مع مختلف السلطات الرقابية ومواكبة المستجدات العالمية فيما يخص الدواء.

يُذكر أن هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات قامت بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية مكثفة على العديد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر يونيو 2022 وحتى الآن؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، وضبط أى تداول للأدوية والمستلزمات الطبية في الأماكن غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري المدون على العبوة.

وقام التفتيش الصيدلي بالمرور على ما يقرب من 7000 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، ونتج عنه ضبط ما يقارب 1000 مخالفة متنوعة، من أدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة دون ترخيص.