«هيئة الدواء» تستقبل السفير البحريني لبحث التعاون في مجال المستلزمات الطبية

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في القاهرة، لبحث التعاون في مجال المستلزمات الطبية، وذلك صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعجوزة.

واستهل رئيس هيئة الدواء المصرية، اللقاء، بالترحيب بالسفير، مؤكداً على العلاقات القوية التي تربط بين مصر والبحرين، إذ تربط البلدين علاقات تاريخية وتعاون مثمر في كل المجالات، مشيدًا بانضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.

رئيس هيئة الدواء مع السفير البحريني

وخلال اللقاء؛ تم بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة آليات دعم التبادل التجاري.

مناقشة فرص الاستثمار المشترك بين البلدين

كما تم مناقشة فرص الاستثمار المشترك بين البلدين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وفي نهاية اللقاء، اصطحب الدكتور تامر عصام، السفير البحريني، في جولة تفقدية لمعامل الهيئة حيث تم استعراض أحدث التطورات التي تمت بتلك المعامل، والدور الذي تقوم به من أجل دعم منظومة العمل الرقابي في مصر، بالإضافة إلى زيارة المعمل المرجعي الذي يقدم خدمات دعم فني متعددة للشركات.

دعم التعاون التجاري مع البلدان المجاورة

يأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة نحو التواصل مع الدول الشقيقة، ودعم التعاون التجاري مع البلدان المجاورة، ودعم نفاذ الدواء المصري إلي الأسواق المجاورة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، شنت بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الأول منذ بداية شهر يوليو الجاري وحتى الآن، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

وشنت الحملات على ما يقرب من 4800 مؤسسة صيدلية، بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 9 أماكن غير مرخصة.