اقتصاد وأسواق

هيئة الدواء ترصد تشغيلة مغشوشة لمستحضر «بيتادين» (صور)

‏‎رصدت هيئة الدواء المصرية بدء تداول تشغيلة مغشوشة لأحد المحاليل المطهرة، وهو مستحضر بيتادين، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور "غش تجارى"
المرسي عزت 11:38 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 11:38 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك


‏‎رصدت هيئة الدواء المصرية بدء تداول تشغيلة مغشوشة لأحد المحاليل المطهرة، وهو مستحضر بيتادين، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور “غش تجارى” يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من هذه التشغيلة.


‏‎وقالت هيئة الدواء، في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الحكومية، إن التشغيلة التي تحمل رقم P0909064 إنتاج 4 / 2020 من مستحضر بيتادين مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي، وحدد المنشور أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة.

اقرأ أيضا  وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها الكوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

وحرصت الهيئة على توزيع المنشور على جميع المؤسسات الصيدلية، مع متابعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها.

وهو ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها؛ وذلك بالتعاون والتنسيق الفاعل مع كافة مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضا  سعر الذهب يتراجع عالميًا مع انتعاش الدولار وسط ترقب لتقليص التحفيز الأمريكي


‏وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.


‏وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة “البلاغات والاستفسارات” الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg، وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg.

اقرأ أيضا  وزير القوى العاملة: احتضان مصر مؤتمر العمل العربي رسالة بقدرتها على استضافة المحافل الدولية

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المرسي عزت

ملف الكاتب المرسي عزت

اقرأ أيضاً

ورشة عمل بين «الزراعة» و«التصديري للصناعات الغذائية» و60 شركة مبيدات

الصاوي أحمد 11:44 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

وزير الزراعة يشارك في فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»

الصاوي أحمد 9:52 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

5 مليارات جنيه تعاقدات تجارية لمعرض مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث»

محمد ريحان 9:46 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

«المال» تنعى رجل الأعمال محمود العربي.. وتشييع جثمانه من المنوفية غدا

دعاء حسني 9:25 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

برنامج الأغذية العالمي: الأمن الغذائي تحدٍ كبير لقارة أفريقيا ومصر قامت بجهد كبير خلال جائحة كورونا

أحمد عاشور 7:11 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

«تموين الإسكندرية» تضبط ثلاجة بدون ترخيص وتتحفظ على 400 كجم جبن

معتز محمود 6:03 م, الخميس, 9 سبتمبر 21