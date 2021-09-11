اقتصاد وأسواق

هيئة الدواء ترصد تشغيلة مغشوشة لمستحضر «ألفاكارينو نقط»

وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور "غش تجارى" يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من هذه التشغيلة
المرسي عزت 2:36 م, السبت, 11 سبتمبر 21 2:36 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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رصدت هيئة الدواء المصرية بدء تداول تشغيلة مغشوشة لأحد المستحضرات الدوائية، وهو مستحضر «ألفاكارينو نقط»، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور “غش تجارى” يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من هذه التشغيلة.

وقالت هيئة الدواء، في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الحكومية، إن التشغيلة من مستحضر «ألفاكارينو نقط»، مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي، وحدد المنشور أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة.

وحرصت الهيئة على توزيع المنشور على كافة المؤسسات الصيدلية، مع متابعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

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يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها.

وهو ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصرية، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها؛ وذلك بالتعاون والتنسيق الفاعل مع كافة مؤسسات الدولة.

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وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.

وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة “البلاغات والاستفسارات” الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg، وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg.

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يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلية بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.

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بقلم المرسي عزت

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