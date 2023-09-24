هيئة الدواء تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية.. تسبب انتشار البكتيريا المقاومة

أكدت هيئة الدواء المصرية أن ​استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وبالتالي لا يستطيع المضاد القضاء عليها.

وأضافت الهيئة في منشور لها، يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.

وأشارت إلى أن انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم يحدث بشكل سريع ويمثل خطر على الصحة العامة.

كما أكدت أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي، الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، إذ أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​​