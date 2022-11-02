«هيئة الدواء» تدعم الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية لتوطين الصناعة

عقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية عددًا من الاجتماعات الداعمة للشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية وشركائها العالميين.

جاء ذلك لمناقشة أوجه التعاون والخطط الزمنية للتعاون في مجالات نقل تكنولوجيا التصنيع محليا للمستحضرات الحيوية وكذلك صناعة المواد الخام الدوائية، وذلك خلال فاعليات ملتقى ومعرض CPhI العالمي.

التقى رئيس الهيئة مع ڤيناني راناد، رئيس شركة ريلاينس الهندية، بحضور الدكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكو المصرية؛ لبحث سبل التعاون بين الشركة المصرية ونظيرتها الأجنبية في مجال تصنيع المستحضرات الحيوية المثيلة.

وأكدت الهيئة دعمها الكامل للشراكة الاستراتيجية، وحرصها على اتخاذ خطوات حثيثة فيما يخص الخطة التنفيذية الخاصة بالشركة.

وخلال اللقاء أكد ڤينانى راناد على تميز السوق الدوائي المصري، والفرص الواعدة به، وحرص الشركة على تعميق استثماراتها بالسوق المصري، كما تناول اللقاء عقد مباحثات مع شركة فارماديول، القائمة على تصميم وتنفيذ المصنع، حيث أكد السيد لي زين- المدير الإقليمي للشركة، وجاسون رين، مدير الشركة في إيطاليا، حرصهم البالغ للمضي بخطى ثابتة، ووفق الجدول الزمني الموضوع لسرعة إنهاء أعمال المشروع، وسعاداتهم بدعم الهيئة لتلك الشراكة الاستراتيجية.

التقى أيضا رئيس هيئة الدواء مع دارميش شاه، المسئول عن شركة بي دي ار، المتخصصة في إنتاج المواد الخام الدوائية، وذلك بحضور الدكتور احمد الكيلاني، رئيس مجلس ادارة إيبيكو، لمناقشة تصور الشركتين لمشروع إنتاج المواد الخام الدوائية محلياً، وأهمية تلك الشراكة لتكون مصر مركز إقليميا لإنتاج وتصدير أهم الخامات الدوائية للمنطقة العربية والسوق الإفريقية.

وأعربت هيئة الدواء المصرية عن حرصها على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الراغبة في الاستثمار بالسوق الدوائية المصرية، سواء من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع، أو توطين صناعة مستحضراتها بالمصانع المحلية، ورفع تنافسيتها، ونفاذها للأسواق العالمية.

يأتي ذلك في ضوء اتخاذ مصر لخطوات هامة نحو تعميق توطين الصناعات الدوائية الهامة، وانطلاقا من حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية؛ لتعزيز تكوين شراكات استراتيجية تعمق توطين الصناعات الدوائية الهامة.