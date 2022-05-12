«هيئة الدواء» تدشن منصة إلكترونية لتيسير خدمات الإفراج عن التشغيلات

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه سوف يتم بدء التشغيل التجريبي الأول لمنصة “Bio release system” اعتبارًا من يوم الأحد 15 مايو الجاري، ولمدة شهر، للشركات المختارة للمرحلة الأولى.

وذلك في ضوء حرص الهيئة على تيسير خدمات الإفراج عن التشغيلات، وتقديم جميع الخدمات إلكترونيا لصناع الدواء وممثلي الشركات، ومن المقرر أن تعلن هيئة الدواء عن تعميم العمل بالمنظومة الإلكترونية لكافة الشركات تباعاً وفقا للخطة الموضوعة.

وتعمل المنصة الإلكترونية على ميكنة إدارة الإفراج عن التشغيلات، والتواصل بينها وبين إدارة التفتيش وإدارة النواقص، إلى جانب شركات / موزعي الأدوية لتبسيط سير العمل، وتسهيل عملية الإفراج عن المستحضرات الحيوية بهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز وتوفير المستحضرات الحيوية بسوق الدواء المصري.

يأتي ذلك في إطار التوجه نحو ميكنة دورات العمل بالإدارات المركزية المختلفة، والحرص على تقديم الخدمات إلكترونيا، وتسريع آليات التحول الرقمي لجميع خدمات هيئة الدواء المصرية، واستكمالاً للخطوات التي تتخذها الهيئة للتحول إلى “هيئة رقابية رقمية” من خلال تقديم كافة خدماتها بشكل رقمي تسهيلاً على متلقي تلك الخدمات، وبما يحقق رؤية أفضل لصانع القرار.