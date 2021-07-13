«هيئة الدواء » تحذر من استخدام مستحضرات مجهولة المصدر في إنقاص الوزن وعلاج السمنة

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام المستحضرات مجهولة المصدر، التي يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام المستحضرات مجهولة المصدر، التي يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.



وقالت الهيئة إنه بالبحث، وُجد أن العديد من هذه المستحضرات غير مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وقد يلجأ البعض لاستخدامها في إنقاص الوزن دون معرفة مكوّناتها مما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.



وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي تروج للمستحضرات مجهولة المصدر دون الرجوع للجهات الرسمية، لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة.



وأهابت الهيئة بالمواطنين استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول أي من المستحضرات الدوائية، محذرة من خطورة التطبيب الذاتي.



وفي هذا الإطار ترحب الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال خدمات البلاغات والاستفسارات الإلكترونية على الموقع الرسمي للهيئة منها: خدمة “مخالفة” وذلك للإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية.

وأيضا خدمة “إعلان غير ملائم” وذلك للإبلاغ عن مواد دعائية دوائية غير ملائمة،وخدمة “استشارة دوائية” وذلك للاستفسار عن معلومة دوائية موثوقة.