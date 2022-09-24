«هيئة الدواء» تثمن جهود تسريع عمليتي توطين وتعميق الصناعة في مصر

ثمن الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية مجهودات العاملين التي ساهمت في تسريع عمليتي توطين وتعميق توطين صناعة الدواء في مصر، والمساهمة في تقديم الدعم الفني لشركاء الصناعة.

جاء ذلك خلال تنظيم هيئة الدواء المصرية، الاحتفال السنوي الخاص بتكريم العاملين الأكثر تميزا بالإدارات المركزية المختلفة التابعة للهيئة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصيدلي، والذي يأتي كل عام في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر، بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، والسادة المساعدين والمستشارين ورؤساء الإدارات المركزية والمعاونين بالهيئة.

احتفالية هيئة الدواء

وفي كلمته؛ أكد الأستاذ الدكتور تامر عصام،رئيس هيئة الدواء المصرية، أن التكريم يأتي عرفانا بالجميل، وتقديرا لمجهودات السادة العاملين خلال عام مضى، ودورهم في حصول الهيئة على مستوى الاعتماد المتقدم من منظمة الصحة العالمية، وتوجه بالشكر لهم ولكافة العاملين بالهيئة.

وأعرب الدكتور، محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، عن سعادته البالغة للمشاركة في اليوم العالمي للصيادلة، مشيداً بدور السادة الصيادلة في إنجاح مسيرة الهيئة؛ التي يشرف بالعمل فيها تحت قيادة الأستاذ الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة.

ووجهت هيئة الدواء المصرية، التحية والتقدير لجميع صيادلة مصر الذين يساهمون بعزم وجد في تطوير صناعة الدواء، وتيسير حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية.

يأتي ذلك في إطار سياسات الهيئة نحو تحقيق التميز المؤسسي، وخلق بيئة عمل مناسبة، وتشجيع التنافسية الحميدة بين العاملين، ومواكبة الأحداث الصحية العالمية، ودعم مسيرة الصيدلي المصري، وإيمانا منها بأهمية التواصل الداخلي، وخلق منظومة عمل سليمة تقدر قيمة العمل والإنجاز، وتقديرا لأبنائها المخلصين.