«هيئة الدواء» تبحث مع الشركات بدائل توفير خامات الإنتاج

علمت «المال» أن هيئة الدواء المصرية تبحث حاليًّا مع شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية، وبينها المدرجة بالبورصة، سبل توفير المواد الخام من دول بخلاف الصين حال تطور أزمة انتشار فيروس «كورونا» وتوقف عمليات الاستيراد.

صرحت بذلك مصادر حضرت اجتماعًا مع الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، منذ أيامٍ، ضم عددًا من شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية، وعلى رأسها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مثل «سيديكو لصناعة الأدوية» وشاركت فى الحضور كيانات تابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، و«المستقبل للصناعات الدوائية»، وشركة «المهن الطبية» وعقد الاجتماع بحضور الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء.

وقالت المصادر، التى فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إن الاجتماع جاء بهدف بحث البدائل المطروحة، لتوفير المواد الخام التى تحتاجها شركات الأدوية من دول أخرى بخلاف الصين، موضحين أن المصانع المحلية تستورد 50% من خاماتها الإنتاجية من الدولة الآسيوية.

وأضافت أن الواردات تشمل المواد الفعالة للأدوية والمساعدة وبعض مواد الإنتاج الأخرى، وكذلك خامات التعبئة والتغليف.

وأوضحت أن السوق المحلية تضم 154 مصنعًا دوائيًا، وأكثر من 20 أخرى تحت الإنشاء، مشيرين إلى أن العملية الإنتاجية بغالبية الشركات مستقرة حتى الوقت الراهن، إذ تحتفظ بمواد خام تكفى لمدة 3 أشهر على الأقل.

وقالت إن الاجتماع انتهى إلى إمكانية توفير الخامات من دول أخرى مثل الهند، التى تُعد بين أكبر موردى خامات الأدوية، إضافة إلى محاولات إيجاد بعض الحلول على الصعيد المحلي.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر فى يناير الماضى قرارًا جمهوريًّا بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، وبموجب القرار الجمهورى رقم 18 لسنة 2020، تولى الدكتور تامر عصام رئاسة مجلس إدارة الهيئة بدرجة وزير، والدكتور أيمن سعد نصر الدين نائبًا لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أول أمس الجمعة، أن آخر الإحصائيات العالمية لفيروس كورونا، تؤكد إصابة «134153» شخصا فى العالم، وتوفى 5457 حالة على مستوى العالم، ووصل الفيروس 123 دولة حتى الآن.

