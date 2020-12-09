«هيئة الدواء» تبحث آليات دعم وتطوير السوق وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

عقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع ممثلي الصناعة ، وذلك بمقر الهيئة ، وبحضور القيادات التنفيذية للهيئة ، والعديد من كبار ممثلي الشركات المحلية والعالمية العاملة بالسوق ، لبحث زيادة الاستثمار والتصدير وتوفير الأدوية بالسوق المحلية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء، أن استمرار تنظيم الاجتماعات والتواصل بشكل دوري مع شركاء صناعة الدواء من شأنه تعميق أواصر التعاون، وإرساء المفاهيم المشتركة.

كما تعمل تلك الفاعليات علي تحديد أطرا واضحة لصياغة مستقبل صناعة الدواء؛ قائمة على الحوار والنقاش ومراعاة الصالح العام لجميع الأطراف ، والمصلحة العليا للوطن والمواطن، والمتمثلة في توفير الدواء بالسوق المصري وفق معايير الجودة والمأمونية والفاعلية.

وأشار المتحدث إلى حرص هيئة الدواء على إطلاع ممثلي الصناعة على آخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها الهيئة تجاه قضايا الدواء المهمة.

كما تحرص الهيئة عرض مبادرات تطوير المنظومة الدوائية على ممثلي الصناعة والاستماع للرؤى والأطروحات التي يقدمونها كبدائل متنوعة لإثراء عملية صنع القرار، كما تم تعريف الشركات بالخطوات التى تم اتخاذها من قبل الهيئة منذ آخر اجتماع بخصوص إجراءات تسجيل وتصنيع الدواء لتوافر الأدوية بالسوق المصرى.

وأضاف أن الاجتماع ناقش آليات تطبيق بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرا الي أن نجاح تطبيق البروتوكول سيتطلب تحقيق شراكة ثلاثية بين ” هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء وممثلي الصناعة”، وأن الهدف من هذا البروتوكول هو ضمان تحقيق جودة وفاعلية وأمان المكملات الغذائية.



وأوضح أن اللقاء استعرض الإنجازات التي قامت بها هيئة الدواء في إطار خططها التنفيذية الطموحة لدعم صناعة الدواء، ودفع عجلة التصدير والاستثمار، كذلك إطلاع الشركات على إجراءات تطوير منظومة الخدمات المميكنة بالهيئة، تعميقاً لآليات التواصل الفعال مع الشركات.

وكانت الهيئة قد اقرت منظومة الخدمات المميكنة من خلال التقاء مسؤوليها بممثلي الشركات أسبوعيا لبحث المعوقات التي تواجههم، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات التسعيرية للدواء ووضع آليات عمل أكثر مرونة لتسجيل الأدوية.

وتابع الغمراوي، أن الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء ، قد توجه بالشكر لممثلي الشركات على مجهوداتهم الخاصة بدعم استقرار السوق، وتوفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وتغليب المصلحة الوطنية، والتغاضي عن تحقيق الأرباح السريعة، والعمل على ضخ كميات إضافية في ظل الطلب الشعبي المتزايد.

يأتى ذلك في إطار تفعيل اللقاءات الشهرية التى يجريها رئيس هيئة الدواء مع الشركات والمصنعين المحليين والعالميين، من أجل تذليل العقبات أمام الصناعة ، وهو ما يساهم في دفع وتطوير السوق.