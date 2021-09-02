اقتصاد وأسواق

هيئة الدواء المصرية ترصد تشغيلات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية

مستحضر ميراج
المرسي عزت 8:15 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 8:15 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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رصدت هيئة الدواء المصرية بدء تداول عدد ثلاث تشغيلات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية، وهو مستحضر ميراج، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور غش تجارى يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الصحية من تلك التشغيلات .

وقالت هيئة الدواء في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الصحية: ” إن التشغيلات الثلاث مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي”، وقد تناول المنشور، علاوة عن تحديد أرقام تلك التشغيلات، أهم الآليات التى تمكن مقدمى الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية عن المغشوشة.

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يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها.


وهو ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية.

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وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.

وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة ‘البلاغات والاستفسارات’ الخاصة بالهيئة على موقعها الالكترونى
‏www.edaegypt.gov.eg
وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.

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بقلم المرسي عزت

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