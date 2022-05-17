«هيئة الدواء» المصرية تجتاز اعتماد المجلس الوطني (EGAC) طبقًا للمواصفات الدولية

أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول معامل الهيئة على اعتماد المحلي الوطني للاعتماد (EaGAC)، وذلك طبقا للمواصفات الدولية.

هذا؛ وقد تسلم الدكتور تامر عصام رئبس الهيئة شهادات اعتماد عدد من معامل الهيئة من المهندس هانىء الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بعدما تمكنت الهيئة من استيفاء كافة متطلبات المواصفات الدولية (ISO/IEC 17025:2017 & ISO/EC 17043:2010)).

رئيس هيئة الدواء

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير، وأشاد المهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بالجهد المبذول من قبل القائمين على هيئة الدواء المصرية، والذي نتج عنه الحصول على تلك الاعتمادات، حيث أن هذه الاعتمادات تتيح لمعامل هيئة الدواء المصرية إصدار الشهادات والتقارير المعتمدة دولياً تحت مظلة المجلس الوطني للاعتماد، وذلك طبقًا لاتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC).

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم قطاع صناعة الدواء الوطنية، وتوفير كافة السبل لضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الصيدلية المصرية، وتعزيز فرص تصدير الدواء المصري.

حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية

وشنت الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

وقامت الحملات بالمرور على 2197 مؤسسة صيدلية، منها 123 مخزنا للأدوية، 22 صيدلية خاصة، و2092 صيدلية عامة، و8 شركات توزيع، وتم ضبط 545 مخالفة متنوعة، منها 507 صيدلية مخالفة، و33 مخزنا مخالفا، وصيدليتين خاصتين، و3 أماكن غير مرخصة.

وخلال الحملات تم تحرير 201 محضر شرطة للعرض على النيابات المختصة، منهم 20 محضر غش تجاري، و18 محضر أدوية مخالفة، و163 محضر عدم وجود صيدلي.