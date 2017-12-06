هيئة الدواء الأمريكية توافق على عقار جديد لمرضي السكر

أحمد صبرىوافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار جديد لمرضي السكر، يمكنه خفض مستويات السكر فى الدم، إضافة إلى قدرته على خفض الوزن.وبحسب موقع abc news فإن العقار الجديد الذى تمت الموافقة على تداوله تحت اسم أوزيمبك، تنتجه شركة نوفو نورديسك الدنماركية أكبر مصنع لأدوية السكر بالعالم ويأخد مرة



أحمد صبرى

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار جديد لمرضي السكر، يمكنه خفض مستويات السكر فى الدم، إضافة إلى قدرته على خفض الوزن.

وبحسب موقع abc news فإن العقار الجديد الذى تمت الموافقة على تداوله تحت اسم أوزيمبك، تنتجه شركة نوفو نورديسك الدنماركية أكبر مصنع لأدوية السكر بالعالم ويأخد مرة واحدة أسبوعيا للذين يعانون من النوع الثاني لمرض السكر.

وأكد الموقع أن آلية عمل العقار الجديد تتمثل فى تحفيز الجسم لإنتاج الأنسولين الذي يملكه الجسم اضافة لخفضه الشهية كما أنه يعمل على تقليل مستويات السكر فى الدم فى الدم بمعدل مرتين ونصف عن أشهر عقار للسكر جانيوفيا.

وبحسب دراسة أجريت على 1200 مريض، ساعد العقار الجديد على خفض وزن المرضي بمعدل 3 مرات عن عقارات السكر الأخرى، وهو ما يساعد مرضي السكر من النوع الثاني، المصابين بزيادة الوزن أو السمنة المفرطة.