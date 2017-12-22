هيئة الدواء الأمريكية تعتمد علاجا جديدا لانخفاض ضغط الدم

أحمد صبرىوافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم على اعتماد عقار جديد لعلاج ضغط الدم المنخفض بشكل خطير والذى قامت بتصنيعه شركة لاجولا للصناعات الدوائية.وبحسب الهيئة فإن العقار الجديد جيابريزا سيكون متاحا للاستخدام خلال مارس المقبل، حيث يعتبر مهما لأنواع من المرضي يكون لديهم مشكلة فى توزيع الد



أحمد صبرى

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم على اعتماد عقار جديد لعلاج ضغط الدم المنخفض بشكل خطير والذى قامت بتصنيعه شركة لاجولا للصناعات الدوائية.

وبحسب الهيئة فإن العقار الجديد جيابريزا سيكون متاحا للاستخدام خلال مارس المقبل، حيث يعتبر مهما لأنواع من المرضي يكون لديهم مشكلة فى توزيع الدم بالجسم ويصل عددهم لـ800 ألف حالة بالولايات المتحدة وحدها.

وأكدت الهيئة أن العقار وهو على هيئة حقن يعمل من خلال رفع ضغط الدم فى البالغين والذين لديهم صدمة وحالة حرجة تتضمن وصول الدم بكميات قليلة جدا فى الدماغ والكي وعدد من الأعضاء الحيوية لا تستطيع استقبال دم كافٍ يمكنها من أداء وظيفتها بشكل مناسب.