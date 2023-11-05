هيئة الخدمات الحكومية تقرر بيع 103 محلات ووحدات إدارية في بورسعيد

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم 19 نوفمبر الجاري موعدا لعقد مزايدة لبيع العديد من محلات التجارية والوحدات الادارية التابعة لوزارة الاسكان بمشروع الاسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد.

ومن المقرر حسب كراسة الشروط، التي اطلعت عليها ” المال” أن يتم بيع 53 محل بعمارات الاسكان الاجتماعي بالمرحلة الثالثة شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد، وذلك بمساحات تصل من 12.8 – 41 متر مربع.

كما يشمل المزاد بيع 17 محل بعمارات سكن كل المصريين شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد بالمزاد العلني بمساحات من 18.5 – 28 متر مربع.

كما أنه من المقرر بيع 10 وحدات إدارية بعمارات الاسكان الاجتماعي بالمرحلة الثالثة شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد بالمزاد العلني بمساحة 55.5 متر مربع.

كما يتم بيع 15 محلات بمنطقة خدمات الـ120 عمارة بالرسوة جنوب بورسعيد بالمزاد العلني بمساحات تتراوح من 30.3 – 33.4 متر مربع.

فيما سيتم بيع 8 محل بعمارات الاسكان الاجتماعي مرسى اللنش بابراج الحربة بمساحات تتراوح من 24 – 24.7 متر مربع.

ومن المقرر ان تعقد الجلسة بقاعة مركز شباب الزهور امام مرور بورسعيد بمدينة بورسعيد الساعة الثانية عشر ظهرا.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط ومعاينة الموقع والرسومات المرفقة بكراسة الشروط المعاينة التامة النافية للجهالة، وتعتبر هذه المعاينة موافقة من المتزايد على جميع الشروط وعلى الشراء بالحالة الراهنة التي عليها العين المبيعة.

كما لا يجوز أن يقل ثمن الوحدة أو المحل عن الثمن الاساسي أو القيمة الاساسية المقدرة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض والتي تتفق مع القيمة السوقية البيعية.

كما تخضع كافة الوحدات المطروحة للبيع بالمزاد العلني لاحكام القانون رقم 182 لستى 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.