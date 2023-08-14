هيئة الخدمات الحكومية تبيع 80 وحدة إدارية ومحلات في نطاق محافظة كفر الشيخ

تعقد الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادا لبيع عدد من المحلات والوحدات الادارية بمحافظة كفر الشيخ، ضمن برنامج استغلال الاصول الحكومية.

وحسب كراسة الشروط، اطلعت عليها ” المال” فان تلك الوحدات تصل الى 80 وحدة، حيث من المقرر أن تعقد المزايدة يوم 27 أغسطس الجاري، حيث تتبع تلك وزارة الاسكان والمرافق بمشروع الاسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ.

وتنقسم الوحدات الى 15 محلا بمركز قلين بطريق دسوق وبمساحات من 13 الى 22 متر مربع تقريبا، بالاضافة الى 30 محل بمساحات من 12.25 الى 40.8 متر مربع، بالاضافة الى 2 وحدة ادارية بمساحات 70 و 72 متر مربع بموقع تحيا مصر غرب مدينة كفر الشيخ.

كما تشمل المزايدة 35 محل بمركز البرلس بالجونة 1 و 2 و3 بمساحات من 12 الى 22.5 متر مربع تقريبا.

وحددت كراسة الشروط على من يرغب في الاشتراك بالمزايدة دفع 10 ألآف جنيه تأمين مؤقت لدخول المزايد وذلك قبل افتتاح المزاد وترد لمن لم يرسو عليه المزاد، وبالنسبة لمن يفوز بالمزايدة يقوم باستكمال قيم التأمين المؤقت الى 10% من ثمن بيع العين المبيعة بالكامل فور رسو المزاد، ويتم سداد الباقي بواقع 90% من ثمن بيع العين ويتم تحويلها لحسب صندوق الاسكان الاجتماعي وموازنة الحسابات المتنوعة بالبنك المركزي باسم وزارة الاسكان والمرافق.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية على أنه سيتم المزاد وفقا للسعر الذي تم وضعه من قبل اللجنة المختصة، بالاضافة الى أن تلك الوحدات والمحلات سيتم بيعها بالتمليك دون الحصول على حصة في الارض والسطح والاجزاء المشتركة وواجهة العقار الكائن به العين المبيعة.

كما تخضع كافة المحلات التجارية والوحدات الادارية والوحدات السكنية الاستثمارية والحضانة والمخبز المطروحة للبيع بالمزاد العلني لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.