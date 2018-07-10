«هيئة الجودة» تصدر قرارًا بتطبيق المواصفة الكاملة على السيارات

- اقتراحات بتطبيق زيادة تتراوح بين 4 و%10- وسائل النقل تجتمع اليوم لمناقشة آليات التنفيذ شريف عيسىأصدرت هيئة المواصفات والجودة قرارًا بتطبيق المواصفة الكاملة على السيارات الملاكى سواء المجمعة محلياً أوالمستوردة بعد غياب استمر لأكثر من 8 سنوات منذ قرار رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة ال

– اقتراحات بتطبيق زيادة تتراوح بين 4 و%10

– وسائل النقل تجتمع اليوم لمناقشة آليات التنفيذ



شريف عيسى

أصدرت هيئة المواصفات والجودة قرارًا بتطبيق المواصفة الكاملة على السيارات الملاكى سواء المجمعة محلياً أوالمستوردة بعد غياب استمر لأكثر من 8 سنوات منذ قرار رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق. بإلزام المصانع المحلية بتطبيق 10 مواصفات.

أكد أشرف عفيفى، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن قرار اعتماد مواصفات جديدة على السيارات يأتى فى إطار الحد من عشوائية الاستيراد، موضحاً أنه صدر قرار بالمواصفات الجديدة على الملاكى المستورد أوالمصنع محليًّا برقم 8351 لسنة 2018.

وكشف سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الشعبة تعقد اجتماعاً اليوم، الثلاثاء، للاطلاع على بنود القرار، وبحث آليات تطبيقه.

وقال إن «وسائل النقل» ستدرس سبل تطبيق قرار هيئة المواصفات والجودة، والجدول الزمنى لدخولها حيز التنفيذ، وصولاً للتطبيق الكامل لها.

من جانبه، قال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المواصفة الكاملة ستحد من العشوائية الاستيرادية التى عانى منها قطاع السيارات لسنوات، بعد أن عجزت المواصفات الفنية العشر والصادرة فى عام 2010، عن ضبط السوق، والتى تم تطبيقها فقط على المركبات محلية الصنع، دون المستوردة.

وأشار إلى أن إجمالى المواصفات الفنية على السيارات عالمياً يصل إلى 130 مواصفة، تتفاوت الدول فى تطبيقها، فألمانيا مثلاً تطبق ما يقرب من 40 مواصفة على أجزاء السيارة المنتجة بها.

وتابع: ومع صعوبة تطبيق المواصفة على كل جزء منفردًا، فى ظل عدم وجود معامل متخصصة لذلك فى مصر لجأت «المواصفات والجودة» لتطبيق المواصفة الكاملة.

وكشف القاضى عن إجرائه مباحثات مع وزارة البحث العلمى لإنشاء معامل لاختبار المواصفات القياسية على جميع الصناعات والتى من بينها السيارات، مشيراً إلى إبداء الوزارة استعدادها لإنشائها وفقًا للمعايير الدولية.

وقال إن هناك مقترحا بتدشين شركة مساهمة مصرية بشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلاً فى وكلاء ومصنعى السيارات لإنشاء معامل لاختبار السيارات محلية الصنع والمستوردة باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون جنيه.