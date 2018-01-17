هيئة الجودة الطبية JCI تعتمد وحدة السكتة الدماغية بمستشفى دار الفؤاد

مستشفى مصرية تحصل على اعتماد (JCI) لخامس مرة على التوالى ناصر رسمي: الحصول عليها وفقًا لمعايير الإصدار السادس لم يكن سهلًا واجتزناه بنسبة أكبر من 98%‏المال- خاصصرح ناصر رسمي، رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد، بأن مستشفى دار الفؤاد هو المستشفى الأول والوحيد بمصر التى يتم اعتمادها من ق

مستشفى مصرية تحصل على اعتماد (JCI) لخامس مرة على التوالى

ناصر رسمي: الحصول عليها وفقًا لمعايير الإصدار السادس لم يكن سهلًا واجتزناه بنسبة أكبر من 98%‏









المال- خاص

صرح ناصر رسمي، رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد، بأن مستشفى دار الفؤاد هو المستشفى الأول والوحيد بمصر التى يتم اعتمادها من قِبل الهيئة المشتركة الدولية (JCI) لخامس مرة على التوالى، وفقًا لمعايير الإصدار السادس (6th Edition) والذي يتطلب اجتياز المستشفى لمعايير الجودة الطبية بنسبة 98%‏.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى أقامتها مستشفى دار الفؤاد، اليوم.

وأكد رسمى أن الهيئة المشتركة الدولية اعتمدت أيضًا وحدة السكتة الدماغية بدار الفؤاد، للمرة الأولى، وأشادت بالسرعة والكفاءة العالية التى يتمتع بها فريق العمل من الأطباء المحترفين، حيث تتطلب المعايير أن تقوم الوحدة بالتعامل مع السكتات الدماغية، سواء بحقن المريض بالعقار المذيب للجلطات أو بالقسطرة التداخلية خلال 60 دقيقة فقط من وصول المريض إلى باب المستشفى، لكن وحدة السكتة المخية بدار الفؤاد وصلت بهذا الرقم إلى 37 دقيقة ليكون رقمًا قياسيًّا جديدًا يتفوق على معظم المراكز المثيلة بالعالم.

يأتى اعتماد وحدة السكتة الدماغية بدار الفؤاد لتكون بذلك الأولى في مصر، وواحدة من 18 وحدة متخصصة معتمَدة فقط حول العالم، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، تُعتَمد من قِبل الهيئة.

وتابع رسمي قائلًا: “إن ما يدفعنا دائمًا للتطوير هو أننا نضع مصلحة المريض نُصب أعيننا بالمقام الأول، لذا تقدمنا بستة مشاريع لتحسين جودة الخدمات المقدَّمة وشملت التدخل السريع في حالات الأزمات القلبية حيث خصصنا فريقًا متخصصًا من الاستشاريين المتواجدين على مدار 24 ساعة ليقوم بالتعامل مع الأزمات لضمان استعادة تدفق الدم إلى القلب بشكل طبيعي فى أقل من 90 دقيقة من وصول المريض إلى الطوارئ، ووحدة السكتة الدماغية ونتائجها المبهرة، عيادة السيولة التي تضم فريقًا مختصًّا من الصيادلة الإكلينيكيين يقوم بمتابعة المرضى الذين يتعاطون أدوية السيولة بشكل يومي لضمان حماية المريض من الآثار الجانبية لتلك الأدوية.

كذلك شملت المشاريع زيادة كفاءة التشغيل عن طريق تقليل استهلاك الكهرباء وتقليل حجم النفايات الناقلة للعدوى والتخلص منها بالطرق الآمنة المعتمدة دوليًّا، وأخيرًا تفعيل وضع الخطط العلاجية للمريض بمشاركة كل التخصصات الطبية المعنية وليس الطبيب المشرف على الحالة فقط.

وأوضح رسمي أن بعض المعايير التي تستخدمها هيئة اعتماد الجودة الطبية الدولية “JCI” لتقييم الأداء المهني للمستشفى هى ضمان أمان وسلامة المريض داخل المنشأة الطبية، والحفاظ على حقوق المرضى وأُسرهم، والحصول على الرعاية الصحية واستمراريتها، ووسائل الإدارة والأمان للمنشأة الطبية، ومؤهلات طاقم العمل وتدريبه وشهاداته العلمية.

يُذكر أن دار الفؤاد كان المستشفى الأول في مصر والـ59 على مستوى العالم الذي يحصل على شهادة اعتماد الجودة الطبية الدولية (JCI) فى عام 2005 وحصلت عليها خمس مرات على التوالي في أعوام 2005 و2008 و2011و2014 و2017.