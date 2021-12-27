اقتصاد وأسواق

هيئة التنمية الصناعية: توحيد جهة الولاية لتخصيص الأراضي للمستثمرين

واعلن التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7
ياسمين فواز 8:36 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 8:36 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعة ، أنه تم التوافق علي القرار 2100 بشأن توحد جهة الموافقة علي منح التراخيص من اللجنة المشكلة ثم يتم إخطار رئيس الوزراء.

وخلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أشار إلى أن اللجنة عقدت 3 إجتماعات وتم تخصيص أراضي بالمدن الصناعية لـ20 مستثمر ،وأي مستثمر يريد التقدم يحق له التقدم للجنة وذلك لسرعة الإنجاز والتي تستغرق وقتا.

ولفت إلى أنه تم الإستجابة لتوصية لجنة المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بهذا الشان .

اقرأ أيضا  برلمانية تنتقد الضبطية القضائية بمشروع قانون نقابات المهن التمثيلية


وأكد “الزلاط” أن تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7، حيث 5 في الصعيد واثنين في وجة بحري، مشيراً أنه لم يتم توقف الطرح إطلاقا وان هناك وحدات بالمجمعات الصناعية تم تخصيصها منذ أيام .


وقال الزلاط إنه تم يتم حاليا دراسة لتعديل الانشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بالغربية حيث 6011 وحدة ،ولكن حتي تتناسب المشروعات الصناعية مع طبيعة المنطقة حيث هناك فصل بين الصرف الصحي والوحدات ووكذلك دراسة ذلك بالنسبة للمجعات الصناعية بالفيوم  

اقرأ أيضا  المالية : إطلاق أول حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة يناير المقبل

وأكد الزلاط أنه تم تخفيض أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية بنسبة 40% في الصعيد.  

وتوجه النائب محمد كمال مرعي بالشكر لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لسرعة إستجابتها لتوصية اللجنة فيما يتعلق بالقرار 2100  الخاص بتوحيد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي  الصناعية للمستثمرين الجادين  
 
فيما قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك تنسيق تام مع هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق المجمعات الصناعية ، قائلاً : هدفنا ضم الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي ودمجه بتقديم كافة المزايا له مشيراً أن تم إصدار قرار دوري من جهاز تنمية المشروعات باصدار الرخص لأصحاب المشروعات المقامة بشكل غير رسمي  .

اقرأ أيضا  ارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 23-12-2021

وأكد عبدالملك أن هناك 2 مليون مشرلاوع قائم في القطاع الغير رمسي منها 20% في النشاط الصناعي و25% بسبب مشاكل في الترخيص ، لذا أمامهم فرصة في تقنين الاوضاع والإستفادم من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق بالشحن الجوي (مستند)

السيد فؤاد 8:11 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 27-12-2021 وعيار 21 يسجل 791 جنيها

عمر سالم 5:18 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

«المال» داخل مصنعي الصابون والعلف الحيواني بالإسكندرية للزيوت (صور)

محمد مجدي 4:51 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

تراجع صادرات «شيني» 45% العام المالي الماضي

منى عبدالباري 4:31 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

«معلومات الوزراء» : طلاب العالم معرضون لفقدان 17 تريليون دولار من دخولهم بسبب إغلاقات المدارس

منتصر محمود 4:20 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

حنورة: 8 مشروعات لتوليد الكهرباء من المخلفات و4 محطات تحلية بالشراكة مع القطاع الخاص

منى عبدالباري 2:22 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21