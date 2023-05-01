هيئة التنمية الصناعية: تقنين أوضاع 113 مصنعا بالفيوم

كشف المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تسليم 113 مصنع وتقنين وضعهم في الفيوم وتقديم التيسيرات ، مؤكدا انه تولي الهيئة منذ 7 شهور وتم العمل علي تذليل العقبات ، حيث كانت هناك شكاوي كثيرة تم حلها .



وأضاف أنه تم منح تيسيرات لمدة 9 شهور من اول تسليم المصنع ودخول الكهرباء للتيسير علي المستثمرين والشباب ،موضحاً أنه في سوهاج تم حل مشكلات كثيرة في الكهرباء وهناك تواصل مع كافة المحافظين علي مستوي الجمهورية لحل أي مشكلات تواجه المناطق الصناعية.



جاء ذلك خلال إجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب ، اليوم الاثنين لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجهه المجمعات الصناعية بحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية ىالصناعية .

من جانبه، أشاد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بالتغيير الذي تشهد الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، في التعامل مع مشكلات المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية والعمل علي حلها في الفترة الاخيرة ، مشيراً ان الهيئة نجحت في فك التشابك في جهات الولاية علي الاراضي الصناعية مما يسهل من عملية الإستثمار ودعم الصناعة ، وكذلك التيسيرات التي منحتها الهيئة لدعم المستثمرين لتسهيل عجلة الإنتاج.

وطالب مرعي الهيئة بطرح أي تحديات او معوقات تقابل الهيئة لحلها مع كافة الجهات،موضحاً أن يتم عقد إجتماع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بحضور هيئة التنمية الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة خاصة في المجمعات الصناعية.