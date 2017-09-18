هيئة التنشيط تنظم قافلة ترويجية في 4 مدن ألمانية

دعاء محمود فى إطار خطة هيئة تنشيط السياحة لدفع الحركة السياحية من السوق الألمانية، نظم هشام الدميرى، رئيس الهيئة، ومحمد عبد الجبار، المستشار السياحى ببرلين، قافلة سياحية في 4 مدن ألمانية، هي: برلين ولايبزينج ونيوربرج وفرانكفورت، خلال الفترة من 12-15 سبتمبر 2017، على رأس وفد يضم أكثر من ١٥ شر



دعاء محمود

فى إطار خطة هيئة تنشيط السياحة لدفع الحركة السياحية من السوق الألمانية، نظم هشام الدميرى، رئيس الهيئة، ومحمد عبد الجبار، المستشار السياحى ببرلين، قافلة سياحية في 4 مدن ألمانية، هي: برلين ولايبزينج ونيوربرج وفرانكفورت، خلال الفترة من 12-15 سبتمبر 2017، على رأس وفد يضم أكثر من ١٥ شركة وفندقًا، ممن يمثلون القطاعين الخاص والاستثماري.

وقال الدميري في بيان صحفي، إن أهمية هذه القافلة ترجع إلى أنها أول قافلة ترويجية يتم تنظيمها في ألمانيا منذ سنوات، موضحا أنه شارك فيها ما يزيد على ٣٠٠ من كبار ممثلى شركات السياحة، ومنظمى الرحلات وشركات الطيران وصانعى القرار بالسوق الألمانية، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين، كما شارك بالقافلة شركة مصر للطيران، وممثلون عن كل من السفارة المصرية برلين والقنصلية العامة بفرانكفورت.

وأشار إلى أن القافلة شاركت فيها الشركة المسئولة عن الحملة الدعائية الدولية لمصر JWT والتي قدمت شرحا للإستراتيجية التسويقية للهيئة خلال الفترة المقبلة.

تضمنت فعاليات القافلة حفل استقبال وحلقة نقاش ألقى فيها رئيس الهيئة كلمة، أشار فيها إلى أهمية السوق السياحية الألمانية بالنسبة لمصر، وأن هناك زيادة في الحركة السياحية الوافدة من هناك في الفترة من يناير وحتى أغسطس ٢٠١٧ بنسبة ٨٤%‏ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي نسبة كبيرة، حيث تقل بـ١٣%‏ فقط عن أعلى معدلات السياحة الوافدة من ألمانيا إلى مصر في ٢٠١٠.

وقال إن هناك إقبالا متزايدا على زيارة مصر طبقا لمؤشرات منظمي الرحلات، مما يبشر بموسم شتوي مزدهر، حيث من المتوقع أن يزيد عدد الرحلات القادمة للمنتجعات المصرية لأكثر من ١٩٠ رحلة أسبوعيا من مختلف المدن الألمانية.

وطمأن الدميري الحضور من خلال كلمته على أمان المقصد السياحي المصري، وأشار إلى اهتمام كل الأجهزة الحكومية بالسياحة، مشيدا بمشاريع تطوير البنية الأساسية، والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها الحكومة لملاك الفنادق والشركات للارتقاء بالبنية الأساسية للمنتجات، لافتا إلى أن الحكومة لديها إستراتيجية للارتقاء بمستويات الجودة والخدمات بصفة عامة، والنهوض بالعامل البشري لما له من أثر كبير على صناعة السياحة، وباعتباره الدافع الأكبر لتميز تجربة السائح وانطباعه بشكل عام.

وفي لقائه بمنظمي الرحلات قام الدميري ببحث أوجه التعاون واستراتيچية العمل معهم، كما استمع منهم لخططهم فيما يخص المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، وقدم لهم شرحا عن استراتيچية الهيئة الترويجية في الفترة القادمة لتحسين الصورة الذهنية لمصر.

وعلى هامش فعاليات القافلة، عقد رئيس الهيئة ومدير المكتب السياحى ببرلين عدة لقاءات صحفية وإعلامية مع العديد من المجلات المهنية، بالاضافة الى لقاء احدى محطات الإذاعة الهامة بمدينة فرانكفورت برئيس الهيئة والذي تحدث فيه عن المزايا التنافسية للمقصد السياحي المصري، إضافة إلي تنوعه وتفرد منتجاته.