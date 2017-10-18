هيئة التنشيط: التعويم والعرب وراء ارتفاع إيرادات السياحة

دعاء محمودقال اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن هناك 3 أسباب رئيسية وراء الطفرة التي حققها القطاع السياحي خلال الـ9 أشهر الماضية من العام الجاري، بعد زيادة الأعداد الوافدة بنسبة 53% وقفزت الإيرادات بنسبة 212%، مؤكدا أن الزيادة في أعداد السائحين العرب أول هذه الأسباب،

دعاء محمود

قال اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن هناك 3 أسباب رئيسية وراء الطفرة التي حققها القطاع السياحي خلال الـ9 أشهر الماضية من العام الجاري، بعد زيادة الأعداد الوافدة بنسبة 53% وقفزت الإيرادات بنسبة 212%، مؤكدا أن الزيادة في أعداد السائحين العرب أول هذه الأسباب، رافضا الإفصاح عن نسب الزيادة.

وكانت وكالة رويترز نشرت تصريحات لمسئول حكومي، عن إن إيرادات قطاع السياحة المصرية قفزت إلى نحو 5.3 مليار دولار فى أول تسعة أشهر من عام 2017 مقابل 1.7 مليار قبل عام بزيادة 212%، وجاء هذا التحسن الملحوظ في الإيرادات السياحية نتيجة زيادة معدل توافد السائحين إلى مصر ليبلغ 5.9 ملايين سائح خلال نفس الفترة، بارتفاع 53%، وقضوا 60 مليون ليلة سياحية بزيادة 164%.

وأضاف حمدي لـ”المال”، أن السبب الثاني هو زيادة متوسط مدة الإقامة للسائح وارتفاع معدل انفاقه سواء العربي أو الأجنبي وخاصة بعد قرار الحكومة بتحريك سعر الصرف “التعويم”، متابعاً أن هذا القرار عاد بالنفع علي السياحة لآنها تعتمد في دخلها على الدولار وبالتالي ترتفع إيراداتها عند تحويلها إلى الجنيه.

يذكر أن البنك المركزى المصرى، أعلن خلال العام الماضي عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ليرتفع الدولار أمام الجنيه بنسب تصل إلى 100%.

وتابع نائب رئيس الهيئة أن السبب الثالث هو الزيادة الملحوظة في الأسواق الناشئة والجديدة والتي استهدفتها وزارة السياحة، مؤكداً أنها بدأت تؤتي ثمارها وأصبحت قريبة من الأسواق الرئيسية التي تعتمد عليها السياحة المصرية.

وأكد حمدي أن الأزمة الروسية كانت بمثابة درس بأنه لا يجب الأعتماد علي سوق واحد ولكن يجب العمل علي عدة أسواق، لآفتاً إلي أن الوزارة والهيئة تعملان علي ذلك وتستهدفان اقتحام أسواق تجلب أعداداً سياحية لمصر.

يذكر أن القطاع السياحى قد تعرَّض لضربة موجعة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، أكتوبر 2015، والذى تسبَّب فى سقوط ضحايا، مما دفع الحكومة الروسية آنذاك إلى تعليق حركة الطيران بين البلدين، وكانت السياحة الروسية تحتل المركز الأول فى قائمة الدول العشر المصدرة للسياحة إلى مصر، وذلك بلا منافس، ومثلت سابقًا 50% من إجمالى الوفود التى تزور مصر سنويًّا.