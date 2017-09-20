هيئة التنشيط : إطلاق حملة الترويج لشرم الشيخ فى أكتوبر

دعاء محمودقال أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن إطلاق حملة الترويج والتسويق لمدينة شرم الشيخ في الخارج سيكون خلال الشهر المقبل، مضيفًا أن الحملة تستهدف التركيز على الأسواق التي يأتي منها محبو السياحة الشاطئية؛ وذلك لزيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة.وأض

دعاء محمود

قال أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن إطلاق حملة الترويج والتسويق لمدينة شرم الشيخ في الخارج سيكون خلال الشهر المقبل، مضيفًا أن الحملة تستهدف التركيز على الأسواق التي يأتي منها محبو السياحة الشاطئية؛ وذلك لزيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة.

وأضاف شكري، لـ”المال”، أن الحملة تتضمن الترويج للمنتج الصحراوي في شرم الشيخ، مثل رحلات السفاري وركوب الخيل والأنشطة الرياضية والغوص، موضحًا أن هناك شركة للعلاقات العامة تعمل على تحسين الصورة الذهنية عن المدينة في الدول الأجنبية.

كان وزير السياحة يحيي راشد قد أعلن مؤخرًا عن تخصيص 10 ملايين دولار لتنفيذ حملة للترويج والتسويق لمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن المبلغ يأتي في إطار خطة عمل وزارة السياحة لزيادة الحركة السياحية لمصر.

من ناحيته قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن شرم الشيخ تأثرت نتيجة غياب السائحين الروس والإنجليز، الذين كانوا يمثلون السوقين الرئيسيين لها، مضيفًا أن الهيئة وضعت الآلية والتصور النهائي وتحديد الأسواق المستهدفة من تلك الحملة، بالتنسيق مع مستثمري شرم الشيخ، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تستغرق الحملة 6 أشهر من تاريخ البدء فيها.