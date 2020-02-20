«هيئة التعمير» تطلق أول مجفف للذرة الصفراء لتصنيع الأعلاف محليا

كشف الدكتور محمد الشحات، مدير عام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، عن تصنيع وزراة الزراعة لأول مجفف للذرة الصفراء بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربى، بهدف استخدام الإنتاج المحلى فى تصنيع الأعلاف والدقيق للحصول على منتج محلي يساهم في تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، ويساهم في تنمية الصناعة المحلية.

ومن المقرر أن يلقى الشحات ندوة خلال فعاليات معرض “أجرى بيزنس” الزراعى الدولى الذى يبدأ فعالياته السبت المقبلة لمدة 3 أيام، بأرض المعارض بمدينة نصر حول “المجففات والتنمية المستدامة”.

وأكد الشحات أن محصول الذرة الصفراء في مصر منذ سنوات يواجه تجاهلًا من قبل أصحاب مصانع الأعلاف والمربين، بسبب قيامهم باستيراد كميات ضخمة من الخارج وصلت نسبتها إلى 2 مليار دولار سنويا.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بأن المجففات الجديدة ستكون طوق النجاة طوق النجاة للفلاحين، وسيتم توزيعها على وحدات الاستصلاح الزراعي كخدمة للجمعيات بقدرات مختلفة تبدأ من تصل 50 طنا وتصل إلى 500 طن فى الدورة الواحدة، مشيرا إلى أن مجفف طاقة 50 طنا يكفى حاجة قرية كاملة حيث إنه قادر على تغطية مساحة 25 فدانا في الدورة على مدار 3 أيام.

من ناحية أخرى، قال الشحات بأن مشكلة “الذرة الصفراء” الأساسية تكمن فى الكميات الضخمة التي تستوردها مصر من الخارج، وبالتالي أدى ذلك إلى حدوث فجوة كبيرة بين الإنتاج والتوزيع، فكان الحل في إنتاج مجففات الحبوب محليا وإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة، مشيرا إلى أن أهمية ذلك تأتى من ارتباطها المباشر بإنتاج مركزات الأعلاف من ناحية وإنتاج الدقيق من ناحية أخرى، حيث يتم استخلاص الجنين منها ثم تدخل إلى المطاحن.

وتابع، الشحات “هناك غرض مهم من وراء التجفيف، هى أن هناك فطر في الحبوب يسمى أفلاتوكسين، وهو فطر سام جدًا يموت عندما تصل الرطوبة إلى 13%، وإذا لم نقم بتجفيف الحبوب جيدًا يظل هذا الفطر موجودًا في العلف أو الدقيق، وبالتالي يسبب حالات إسهال للإنسان والحيوان من مواشي وطيور”.