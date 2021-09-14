هيئة التعمير تسلم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بمحافظة بورسعيد

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المنتفعين وتنفيذا لتعليمات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبمناسبة احتفالات مصر بعيد الفلاح.



وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مزارعى سهل الطينة بمحافظة بورسعيد عقود أراضيهم.



ومن ناحيته ناشد د محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية مزارعي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق وقرية الأمل الذين لم يستلموا عقودهم بسرعة التوجه إلى مندوبى المناطق للتوقيع عليها واستلامها.