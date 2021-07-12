اقتصاد وأسواق

هيئة التعمير: تحصيل 1.6مليار جنيه مستحقات لدي الغير

وزير الزراعة يجتمع مع أعضاء مجلس هيئة التعمير
الصاوي أحمد 3:27 م, الأثنين, 12 يوليو 21 3:27 م, الأثنين, 12 يوليو 21

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ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

وأشاد القصير بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال المشروعات القومية، والحصر التصنيفي والتراكيب المحصولية لمشروعات التوسع الأفقي والاستصلاح الجديدة، وجهودها في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وإنهاء مشكلات المنتفعين.

ووجه وزير الزراعة بضرورة تذليل إجراءات تخصيص الأراضى لمبادرة حياة كريمة، بالتنسيق الكامل بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية مع وزارة التنمية المحلية، وكافة الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى للمبادرة الرئاسية.

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من ناحيته قال محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الاجتماع ناقش متابعة الموضوعات المتعلقة بجهود هيئة التعمير في ملف التوسع الأفقى وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمنتفعين والتيسير عليهم، كما تم استعراض جهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، التى بلغت خلال العام الماضي حوالي 1.6 مليار جنيه، والتوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمى لمنظومة العمل بالهيئة تيسيرا لاجراءات كما ناقش الاجتماع طلبات تخصيص أراضى ولاية الهيئة لصالح المنافع العامة في بعض المحافظات

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بقلم الصاوي أحمد

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