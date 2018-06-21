هيئة التعاون الدولي اليابانية تؤكد استمرار دعم المتحف المصري الكبير

دعاء محمود أعرب الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن جزيل شكره الي "تريوكى إيتو " (Teruyuki Ito) ممثل رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمصر عن الفترة السابقة، و ذلك لما بذله من جهد خلال فترة رئاسته من أجل إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير مما يعكس عمق العلاقات التاريخية الطيبة

دعاء محمود

أعرب الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن جزيل شكره الي “تريوكى إيتو ” (Teruyuki Ito) ممثل رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمصر عن الفترة السابقة، و ذلك لما بذله من جهد خلال فترة رئاسته من أجل إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير مما يعكس عمق العلاقات التاريخية الطيبة بين مصر واليابان. و أهداه نموذجا لتمثال للإله حورس من منتجات وحدة المستنسخات الأثرية بوزارة الآثار.

كما قدم وزير الآثار التهنئة للـرئيس الجديد “يوشيفومي أومورا” ( Yoshifumi Omura) ، متمنيا له التوفيق فى مهمته و إستمرار التعاون المثمر مع الوزارة لتحقيق مزيد من الإنجازات. كما أكد علي أن الوزارة ستعمل دائما على تقديم كل الدعم المطلوب لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير كأحد أهم المشاريع القومية في مصر، ونموذجا للشراكة المصرية اليابانية في مجال العمل الثقافي و الاثري.

وحضر اللقاء السفير تاكيهيرو كاجاوا takehiro kagawa سفير اليابان بالقاهرة، والسفير هشام الزميتي منسق عام اللجنة المصرية اليابانية للمتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية للقوات المسلحة لمشروع المتحف المصري الكبير (وزارة الاثار)، و الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، وأعضاء اللجنة من ممثلي وزارات الخارجية والآثار و الاستثمار و التعاون الدولي.

ومن جانبه أعرب السفير الياباني “كاجاوا” عن مدى سعادته بما آلت إلية الأعمال في مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكدا على حرص الحكومة اليابانية على استمرار دعم هذا المشروع الضخم والتعاون مع الحكومة المصرية وتقديم كل المساندات الممكنه بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وأشار الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أننا نتطلع إلى استمرار مزيد من العمل الذي بدأناه مع هيئة الجايكا اليابانية منذ سنوات طويلة، لإنجاز هذا الصرح الضخم و الذي سيكون قبلة للسائحين والزوار من العالم أجمع ليشاهدوا الحضارة المصرية العريقة، حيث به أهم مركز لترميم الآثار في مصر والشرق الأوسط و يضم أعلى جودة من معدات ومواد الترميم و كفاءات من المرمميم المدربين على أعلى مستوى. وقد تم انجاز 75% من أعمال المشروع بحيث تكون المرحلة الأولي منه جاهزة للافتتاح قريبا.

وأوضح السفير الزميتي، أن اجتماع اللجنة اليوم جاء لإستعراض التقدم المحرز في أعمال المشروع ومناثشة الاستعدادات للانتهاء منه في الوقت المحدد له، و وصف ما أنجزته اللجنة خلال السنوات الثلاثة الماضية بالنجاح الكبير بكل المقاييس وساهم في تحقيق التنسيق والتفاهم بين كافة الجهات المعنية بالمشروع

