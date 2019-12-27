هيئة الترفيه السعودية تكشف حقيقة الاحتفال برأس السنة الميلادية فى الرياض

قالت إن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض

كشفت هيئة الترفيه السعودية، في بيان لها يوم الجمعة، عن حقيقة تنظيم شركة “بلاتينيوم ليست” فعاليات فنية في المملكة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة، نقلا عن روسيا اليوم.

ونفت الهيئة في البيان ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن تنظيم شركة “بلاتينيوم ليست” أولى الفعاليات الفنية في المملكة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2020.

وقالت إن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض.

مؤكدة أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية معه.