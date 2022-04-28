«هيئة التحكيم» : 53.4 ألف فدان مساحات القطن المزروعة حتى الآن

ارتفعت مساحات زراعة محصول القطن لعام 2023، لتسجل 53.4 ألف فدان، من إجمالى 412 ألف فدان مستهدف زراعتها خلال العام الحالي، بحسب ما كشفه محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وتزيد مستهدفات مساحة القطن لمحصول 2022 البالغة 412 ألف فدان، بنحو 175 ألف فدان على مساحة العام الماضي، التى بلغت 237 ألفًا.

وأضاف «خضر» لـ«المال»، أن هذا الموسم يشهد زراعة 9 أصناف، بينها جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45.

وأشار إلى أن هذا العام يشهد توسعًا فى زراعة صنف جيزة 97، فى عدد من المحافظات بينها كفر الشيخ والمنوفية والقليوبية ودمياط.

وتابع أن زراعات القطن بدأت فى شهر مارس وتستمر حتى الأسابيع الأولى من يونيو.

وحول تطبيق نظام المزاد العلنى على تسويق محصول القطن العام الحالي، قال «خضر»: «لم يتضح نظام تسويق محصول القطن حتى الآن، ولم نخطر رسميًا بآلية التسويق المتبعة».

وطبقت الحكومة نظام تسويق القطن عبر نظام المزاد العلنى لأول مرة فى عام 2022، بعدما عممته على كل محافظات المنتجة القطن وعددها 14 محافظة،

وكان يطبق بشكل جزئى فى عامى 2019 الذى طبق خلاله فى محافظتين فقط، وطبق فى 2020 على 4 محافظات.