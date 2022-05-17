«هيئة التحكيم»: مساحة محصول القطن لموسم 2022 هى الأكبر خلال آخر 5 سنوات

◗❙ زراعة ألف فدان قصير التيلة هذا العام فى «العوينات»

تشهد مساحة محصول القطن المصرى لهذا العام زيادة ملحوظة، لتسجل رقمًا هو الأكبر خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب ما كشفه محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وقال إنه من المتوقع أن تسجل المساحة لهذا العام نحو 412 ألف فدان قطن، بعدما أن تمت زراعة نسبة %35.7 منها.

وبلغت المساحة المزروعة منذ بداية موسم الزراعة فى مارس الماضى وحتى منتصف مايو الجارى نحو 148 ألف فدان قطن، بحسب ما كشفه محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وبدأت زراعة محصول القطن فى مارس وتستمر حتى الأسابيع الأولى من يونيو.

ويعد محصول القطن هذا العام هو الأكبر على مدار خمس سنوات مضت، حيث سجلت المساحة فى 2017 نحو 220 ألف فدان، وفى 2018 321 ألف فدان، و370 ألف فدان فى 2019، و171 الف فدان في2020، و237 ألف فدان فى 2020، ومساحة محصول 2022 المتوقعة تبلغ نحو 412 ألف فدان.

وارتفعت أسعار القطن خلال نظام تسويق القطن العام الماضي، لتقارب قيمة الزيادة 3000 جنيه للقنطار، مسجلة ما يتجاوز 5000 جنيه للقنطار، مقابل 2100 متوسط سعر القنطار سابقا، وهو العامل الرئيسى وراء الزيادات المتوقعة فى مساحات القطن هذا العام.

وكشف محمد خضر لـ«المال» أنه متوقع زراعة 8730 فدانا من الأصناف الطويلة الممتازة، وهى التى تشمل أصناف جيزة 45، وجيزة 87، وجيزة 92، وجيزة 96.

وتابع أن التوقعات تشمل أيضا 402 ألف فدان قطن للأصناف الطويلة وهى جيزة 97، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، وجيزة 95، إضافة إلى 1000 فدان أصناف أخرى.

ومن المتوقع زراعة 1000 فدان أقطان قصيرة فى منطقة العوينات بمحصول 2022، بحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال.

وطبقت الحكومة نظام تسويق القطن عبر نظام المزاد العلنى لأول مرة فى 2022، إذ عممته على كل محافظات المنتجة القطن وعددها 14 محافظة، وكان يطبق بشكل جزئى فى 2019 الذى طبق خلاله فى محافظتين فقط، وطبق فى 2020 على 4 محافظات.

وحول تطبيق نظام المزاد العلنى لتسويق محصول القطن العام الحالي، كان «خضر» قد قال لـ«المال» إنه لم يتضح بعد نظام تسويق محصول القطن حتى الآن، ولم نخطر رسميًا بآلية التسويق المتبعة له.