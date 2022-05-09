هيئة التحكيم: ارتفاع مساحة زراعة القطن إلى 90 ألف فدان حتى الآن

كشف محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فى تصريح لـ«المال»، وصول مساحة زراعة محصول القطن إلى قرابة 90 ألف فدان منذ مارس حتى مطلع مايو، وذلك من إجمالى 412 ألف فدان مستهدفة زراعتها خلال العام الحالى.

وتزيد المستهدفات البالغة 412 ألف فدان العام الحالى بنحو 175 ألف فدان على مساحة العام الماضي، التى بلغت 237 ألفًا، بنسبة تقارب %74.

وأضاف «خضر» أن ما تمت زراعته من محصول القطن حتى مطلع مايو الحالي، يمثل قرابة 21% من إجمالى المستهدف زراعته هذا العام.

وتابع أن هذا الموسم يشهد زراعة 9 أصناف منها «جيزة 97» و«جيزة 86»، و«جيزة 94»، و«جيزة 96»، و«جيزة 93»، و«جيزة 92»، و«جيزة 87» و«جيزة 45».

يذكر أن «خضر» أشار إلى أن هذا العام يشهد توسعًا فى زراعة صنف جيزة 97، فى عدد من المحافظات، بينها كفر الشيخ والمنوفية والقليوبية ودمياط، وأن حجم ما تمت زراعته من هذا الصنف يقارب %53 من المستهدف حتى الآن.

وبدأت زراعات القطن فى شهر مارس وتستمر حتى الأسابيع الأولى من يونيو.

وطبقت الحكومة نظام تسويق القطن عبر نظام المزاد العلنى لأول مرة فى عام 2022، بعدما عممته على كل محافظات المنتجة، وعددها 14، وكان يطبق بشكل جزئى فى عامى 2019 الذى طبق خلاله فى محافظتين فقط، وطبق فى عام 2020 على 4 محافظات.

وارتفعت أسعار القطن خلال نظام تسويق القطن العام الماضي، لتقارب قيمة الزيادة 3000 جنيه، مسجلة ما يتجاوز 5000 جنيه للقنطار مقابل 2100 متوسط سعره سابقا.

وحول تطبيق نظام المزاد العلنى على تسويق محصول القطن العام الحالي، كان خضر قد صرح مؤخرًا لـ«المال» بأنه لم يتضح بعد نظام تسويق محصول القطن حتى الآن، ولم نخطر رسميًا بآلية التسويق المتبعة له.