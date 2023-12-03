هيئة التجارة البحرية البريطانية تتوقع انفجارا محتملا في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر

أشارت تقارير صادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الأحد إلى احتمالية وجود نشاط طائرات مسيرة وانفجار محتمل في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وأضافت الهيئة أن نشاط الطائرات المسيرة صدر من اليمن، ودعت السفن القريبة إلى توخي الحذر.

وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة هجمات في المياه الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر.

واستولت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر الشهر الماضي على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل.

وأطلقت الجماعة في السابق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة صوب إسرائيل وتعهدت باستهداف مزيد من السفن الإسرائيلية.

واستجابت سفينة حربية أمريكية الأسبوع الماضي لنداء استغاثة من ناقلة نفط تجارية تديرها إسرائيل في خليج عدن استولى عليها مسلحون.