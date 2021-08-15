هيئة التأمين الصحى الشامل تبحث توقيع بروتوكول تعاون مع «جمعية الرعاية»

تدرس هيئة التأمين الصحى الشامل توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية لبلورة دور شركات الرعاية الصحية «TPA» فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.

وكشف الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، وعضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، أن الهيئة قد عقدت اجتماعين مع شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الطرف الثالث TPA فى السوق، لمناقشة سبل التعاون بينهما فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.

وقال أبو المجد إن شركات الرعاية الصحية يمكن أن تلعب دورا فى نشاط الإدارة فى بعض المحافظات وبعض المناطق التى تم تطبيق المنظومة .

ورشة عمل لمناقشة تصور التعاون بين الطرفين

وأضاف أنه جار وضع تصور للتفاصيل الفنية والتنفيذية للتعاون بين الهيئة وبين شركات الرعاية الصحية فى ظل وجود شركات عالمية تعمل فى مصر، بجانب أخرى مصرية لديها خبرة طويلة فى النشاط وإدارة النفقات الطبية والمراجعات، وغيرها من الخدمات التى تقدمها تلك الشركات لعملائها والمتعاملين معها.

وأشار إلى أنه سوف يتم توقيع البروتوكول بين هيئة التأمين الصحى الشامل وبين الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية باعتبار الجمعية ممثلا لنشاط وشركات الرعاية الصحية فى مصر.

ولفت إلى أن البروتوكول سوف يتضمن التفاصيل الفنية والشروط الواجب توافرها فى شركات الرعاية الصحية للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، والمطلوب من تلك الشركات القيام بها ضمن دورها فى تلك المنظومة.

وأكد أبو المجد أنه سوف يتم عقد ورشة عمل موسعة بين هيئة التأمين الصحى الشامل وبين الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، لمناقشة ما تم التوصل إليه من تصور، مشيرا إلى أنه بعد الاتفاق على ذلك التصور سوف يتم عرضه على مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل لاعتماده وبدء العمل به.