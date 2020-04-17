هيئة التأمين الاجتماعي تستأنف إصدار الشهادات التأمينية لتجار بورسعيد الثلاثاء المقبل (مستند)

بشرط تقديم خطاب معتمد من الغرفة التجارية إلى التأمينات، بدءًا من الثلاثاء المقبل 21 إبريل

وافقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (منطقة بورسعيد ) على مطلب مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد بإصدار شهادات تأمينات لأصحاب الأعمال بعد سداد كامل المديونية طوال أيام الأسبوع فى مواعيد العمل الرسمية، بشرط تقديم خطاب معتمد من الغرفة التجارية إلى التأمينات، بدءًا من الثلاثاء المقبل 21 إبريل.

وأكد خطاب لمنطقة تأمينات بورسعيد برئاسية معتز جمال أبو النصر، حصلت “المال” على نسخة منه، أن يتم سداد التأمينات عن طريق السداد الإلكتروني بالبنوك (بنك مصر ) للقيمة التى تقل عن 10 آلالف جنيه وبالبنوك المصرية للمبالغ التى تزيد على المبلغ دون تقديم طلب تقسيط.

وجاءت استجابة هيئة التأمينات لمطالب الجهاز التنفيذي لبورسعيد بعد عدة أيام من رفضها معاودة إصدار الخطابات لأصحاب الأعمال تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الخدمات الحكومية لمدة أسبوعين، تنتهي 24 إبريل الحالي، فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الصادرة بالقرار رقم 768 لسنة 2020 .

ولفتت الهيئة فى خطاب اعتذارها لمحافظة بورسعيد انها لاتقوم بمنح خدمات تأمينية للجمهور تنفيذا للقرارات الوزارية بتعليق الخدمات ،فيما قامت بتشكيل لجنه بديوان عام المنطقة لاداء الخدمات المطلوبه الموجهه لجمارك بورسعيد لتيسيير حركة التجارة التى تعد النشاط الرئيسي لبورسعيد .

وكان الجهاز التنفيذي للمنطقة الحره ببورسعيد اصدر قرارا باستئناف حركة اصدار وبيع الحصص الاستيرادية لتجار بورسعيد العاملين فى نشاط استيراد البضائع برسم المنطقة الحره بعد توقيفها قرابة شهر عقب اصدارها مجموعة جديدة من الضوابط الاستيرادية ادت الى توقف حركة بيع وصرف الحصص الاستيرادية لعدد كبير من غير ابناء بورسعيد ومنهم أبنائها من مواليد الهجره الذين تضرروا من القرارات ولجأوا للقضاء لاثبات احقيتهم للحصص الاستيرادية الخاصة بنظام الاستيراد برسم المنطقه الحره والذي يعد ميزة تفضيلية منحتها الدوله لبورسعيد نظير معاناتها فى فترات الحروب وتهجير أبنائها.