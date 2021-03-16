اقتصاد وأسواق

هيئة التأمينات : 10.5 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات

بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.
مدحت إسماعيل 4:51 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 4:51 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجّه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقّين.

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وأوضح أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقًا لمتوسط معدلات التضخم والتي تعادل 5%، هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13% لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة على نسبة التضخم بنسبة 8% في دخول أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

ونوه رئيس الهيئة بأن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 86.5 مليار جنيه، ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فقد تمت زيادة قيم المعاشات سنويًّا لتصل في العام المالي 2021/ 2022 إلى مبلغ 282 مليار جنيه.

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وأضاف عوض أن قرار فض التشابكات الذي اتخذه رئيس الجمهورية قد أتى بثماره، حيث لا يتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات.

حيث إن الهيئة بصدد إنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات، موضحًا أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار يحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها؛ لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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