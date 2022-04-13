لايف

هيئة التأمينات : توجيهات رئاسية بصرف المعاشات قبل عيدي الفطر والقيامة

وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد
أحمد إسماعيل 7:31 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 7:31 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين “عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد”، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

وأكد عوض أنه من المقرر بدء الصرف يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أبريل الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية بدلًا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الأول من مايو.

اقرأ أيضا  حقوق الإنسان في الشيوخ توصى بتكثيف الحملات التفتيشية على عمالة الأطفال

وأوضح أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريا.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه الشهر الماضي بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% على أن تتم الزيادة مع معاشات شهر أبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 9.6 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه أبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  حبس المتهمين بإصابة مواطن بعيار ناري في القاهرة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

ملف الكاتب أحمد إسماعيل

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدا الخميس.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط للرياح

دعاء محمود 4:21 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

السيسي يتابع حادث أتوبيس أسوان ويوجه بتوفير الرعاية الصحية للمصابين

المال - خاص 4:01 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

طقس ربيعي.. تعرف على درجات الحرارة غدا و«الصغرى» فى القاهرة 14

عصام عميرة 4:00 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

سحب 5007 رخص سيارات ودراجات نارية بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة

أماني عوض 2:36 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

مساعدات إنسانية من الداخلية في نقل مرضى للمستشفيات في القاهرة

أماني عوض 2:32 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

غلق محور المشير لتنفيذ كوبري سيارات.. تعرف على التحويلات المرورية

أماني عوض 2:08 م, الأربعاء, 13 أبريل 22