أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين “عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد”، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

وأكد عوض أنه من المقرر بدء الصرف يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أبريل الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية بدلًا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الأول من مايو.

وأوضح أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريا.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه الشهر الماضي بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% على أن تتم الزيادة مع معاشات شهر أبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 9.6 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه أبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه.