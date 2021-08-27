اتصالات وتكنولوجيا

هيئة البريد توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في مدغشقر في التدريب ونقل الخبرات

خلال مؤتمر "مصر تستثمر في قطاع البريد بأفريقيا"
المال - خاص 7:38 م, الجمعة, 27 أغسطس 21 7:38 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

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وقع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصرية مذكرة تفاهم شاملة مع راناريسون ريتشارد المدير العام لبريد مدغشقر في مجال التدريب ونقل الخبرات والتجارة الالكترونية وذلك بهدف نقل تجربة نجاح البريد المصري في تطوير البنية التحتية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية .

وعقدت هيئة البريد المصري مؤتمرا استثماريا رفيع المستوى تحت عنوان “مصر تستثمر في قطاع البريد بأفريقيا” وذلك بحضور كافة مديري الإدارات البريدية الأفريقية وذلك في ختام فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي في دورته السابعة والعشرين بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

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واستعرض الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري خطط التعاون المشترك والتي تشمل تبادل الخبرات مع كافة البلدان الأفريقية في ضوء المكانة المرموقة التي يشغلها البريد المصري حالياً وسط الإدارات البريدية الرائدة في العالم. 


وأوضح أن المؤتمر الاستثماري الذي تم تنظيمه يهدف إلى عرض خطط البريد المصري الاستثمارية والتي تشمل الارتقاء بقطاع البريد في أفريقيا باعتباره البوابة الحكومية لكافة الخدمات البريدية والمالية والحكومية والمجتمعية وأنه المكون الرئيسي في نشر التحول الرقمي والشمول المالي في إفريقيا .

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كما شمل المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية في التجارة الالكترونية بأفريقيا في ظل انضمام البريد المصري لمبادرة التجارة الإلكترونية لأفريقيا Ecom@Africa بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي لتمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النفاذ للسوق العالمية من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد و التصدير وزيادة حجم التجارة الإلكترونية عبر الشبكات البريدية في أفريقيا.. بالإضافة إلى استعداد مصر لتدريب الكوادر الإفريقية على كافة الأنظمة في المركز الإقليمي للتدريب البريدي الأفريقي بالقاهرة. 

وفي نهاية المؤتمر وقع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصرية مذكرة تفاهم شاملة مع راناريسون ريتشارد المدير العام لبريد مدغشقر في مجال التدريب ونقل الخبرات والتجارة الالكترونية وذلك بهدف نقل تجربة نجاح البريد المصري في تطوير البنية التحتية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية .

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