هيئة البريد توقع شراكة مع أمازون مصر لتقديم خدمات الشحن السريع للعملاء

شهد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة البريد للتوزيع الذراع اللوجستي للبريد المصري، وشركة “أمازون مصر” إحدى أهم منصات التجارة الإلكترونية، بهدف تقديم خدمات الشحن السريع والتوزيع لعملاء ومستخدمي أمازون مصر بالاعتماد على شركة البريد للتوزيع، وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

وقع البروتوكول أحمد فائز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للتوزيع، وطارق مرسي، مدير عام برنامج الشراكة بشركة أمازون.

وعقب التوقيع أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري لدعم سوق التجارة الإلكترونية في مصر من خلال شركة البريد للتوزيع إحدى الشركات التابعة للبريد المصري؛ حيث تعمل الشركة على تقديم خدمات توزيع طرود التجارة الإلكترونية بجودة متميزة بالتركيز على احتياجات العملاء سواء العملاء من التجار المسجلين على منصة التجارة الإلكترونية أو العملاء المتعاملين عليها بالشراء، بما يحقق تجربة فريدة ومتميزة للعملاء.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن ثقة العملاء في خدمات التوزيع تأتي على قائمة العوامل المؤثرة في نمو حركة التجارة الإلكترونية في مصر، مشيرًا إلى أن البريد المصري مستمرا في تطوير نماذج أعمال مبتكرة تحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والشركات التابعة والمتمثلة في بنية تحتية قادرة على استيعاب التغيرات الاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية بالتركيز على احتياجات المواطن المصري ومجتمع الأعمال وذلك باستخدام أحدث النظم والحلول التكنولوجية، إلى جانب الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد والتي يبلغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الأكشاك وسيارات البريد المتنقلة، بما يضمن وصول كافة الخدمات إلى جميع المواطنين بكل سهولة ويسر.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذا الاتفاق يأتي كنتيجة لتطور قدرات شركة البريد للتوزيع ضمن استراتيجية البريد المصري للتحول من توصيل الخطابات إلى تقديم خدمات توزيع طرود التجارة الإلكترونية والتوصيل والتحصيل عند الاستلام وهي من أهم ركائز سوق التجارة الإلكترونية، موضحًا أن البريد المصري يتبنى استراتيجية تحسين جودة جميع الخدمات التي يقدمها واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء بما يتواكب مع توجهات الحكومة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

من جانبه صرح عمر الصاحي – مدير عام أمازون مصر – أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطط أمازون مصر للتعاون مع شركاء استراتيجيين في خدمات التوصيل في إطار التزام الشركة بتوفير أرقى التجارب من أجل خدمة العملاء بشكل مميز وسريع مشيرًا إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي يأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم تجربة شرائية مميزة لعملاء أمازون وبما يتماشى مع توسعات أمازون الحالية والمستقبلية في السوق المصرية.

وأضاف الصاحي أن أمازون تلتزم بتسريع وتيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية من خلال شراكات فعالة مع الجهات المعنية، وتؤكد استثماراتنا الجديدة مرةً أخرى على التزام أمازون بترسيخ مكانتها في مصر وإسهامها في تعزيز الاقتصاد المحلي والتحول الرقمي.