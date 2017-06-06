هيئة البريد تعلن وقف خدماتها لقطر‎

أعلنت الهيئة القومية للبريد، وقف جميع الخدمات البريدية مع دولة قطر، اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

وقررت الحكومة المصرية أمس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل جميع المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

وعزا بيان صادر عن وزارة الخارجية، القرار إلى ترويج قطر لفكر تنظيمى القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرارها على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.