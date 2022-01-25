اتصالات وتكنولوجيا

هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا عن الذ كرى الـ 70 لعيد الشرطة

مناسبة تاريخية تظل تبعث كل عام الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن
طارق رمضان 12:07 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 12:07 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعا بريديا تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 70 الذي يوافق 25 يناير من كل عام، وقد جاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وجُرح ثمانون من رجال الشرطة المصرية البواسل على يد الاحتلال البريطاني.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن عيد الشرطة يمثل أحد فصول النضال الوطني ، ومناسبة تاريخية تظل تبعث كل عام الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن من رجال الشرطة البواسل الذين يضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار؛ لذا تبادر الهيئة القومية للبريد كل عام بالمشاركة في الاحتفال بعيد الشرطة بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام في تاريخ الوطن.

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وأضاف بأن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ وأن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن متعدد الألوان وقيمته 10 جنيهات.

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بقلم طارق رمضان

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