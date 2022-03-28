اتصالات وتكنولوجيا

هيئة البريد تحذر المواطنين من التعامل مع شركات الشحن والبريد السريع غير المرخصة

وجهت هيئة البريد المصرية عناية العملاء من الشركات أو المؤسسات أو الأفراد
عمر ياسر 12:20 م, الأثنين, 28 مارس 22 12:20 م, الأثنين, 28 مارس 22

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حذرت الهيئة القومية للبريد عملائها من التعامل مع بعض الشركات التي تعمل بدون ترخيص من هيئة البريد وتقوم وتقوم بخدمات التوصيل وتستغل كلمات مشابهة للعلامة التجارية للبريد المصري، مما ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات وقد وردت العديد من الشكاوى جراء التعامل مع هذه الشركات والتي ظن العديد من الجهات والمواطنين أنها شركات مرخصة أو تابعة للبريد المصري بسبب استخدامها عبارات وأسماء مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري.

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لذلك وجهت هيئة البريد المصرية عناية العملاء من الشركات أو المؤسسات أو الأفراد أن هذه الشركات لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الشركات بأسماء مشابهة أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة.

كما تنصح الهيئة القومية للبريد جميع المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص سارى من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، علما بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والعمل في السوق المصرية بدون ترخيص واستخدامها عبارات وشعارات تخص العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، علاوة على تطبيق العقوبات الواردة بقانون ١٦ الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهده هذه الشركات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتهيب الهيئة القومية للبريد بجميع عملائها من الشركات والمؤسسات والأفراد بضرورة عدم التعامل مع جميع الشركات غير المرخص لها وتجنب مخاطر التعامل معها.

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بقلم عمر ياسر

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