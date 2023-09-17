«هيئة البحر الأحمر» تطرح مشروعًا لتخزين البضائع بميناء بورتوفيق لمدة استغلال تصل إلى 5 سنوات

طرحت هيئة موانئ البحر مزايدة علنية بين شركات الشحن والتفريغ لادارة وتشغيل مخزن بميناء بورتوفيق، وذلك للاستغلال لفترة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ تسليم المشروع قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموافقة الهيئة.

واشترطت الهيئة على الشركات المتنافسة على المشروع دفع تأمين قدره 50 ألف جنيه كتأمين مؤقت لدخول المزاد، وسداد %10 من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى، وذلك فور فوزه بالمشروع، لضمان تنفيذ شروط العقد لا تدفع عنها فوائد، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الفترة المتبقية من العقد، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة العقد.

وألزمت الهيئة تقديم دراسة تفصيلية عن نظام وآليات العمل لإدارة وتشغيل المخزن، موضحًا بها خطط التشغيل والإدارة وتحديد النشاط المزمع إقامته وللهيئة الحق رفض نوع النشاط فى حالة تعارضه مع الصالح العام، وصورة من عقد الشركة الأساسى، وصورة من السجل التجارية، والبطاقة الضريبية، موضحًا بها النشاط والتسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة وأى موافقات من الجهات المختصة بممارسة النشاط.

كما تتم المحاسبة من عائد إدارة وتشغيل المخزن بعد سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجعالة طبقا للنسب التى سوف تؤول لكل من الهيئة والشركة الراسية عليها المزاد، كما سيتم العمل بفئات التخزين الواردة بالقرارات الوزارية وقرارات الهيئة واللوائح المنظمة بهذا الشأن على أن يتم سداد رسوم التخزين مباشرة من أصحاب إلى خزينة الميناء مباشرة طبقا للقوانين الصادرة، كما تتم المحاسبة شهريًّا بعد المراجعة والتدقيق من جانب لجنة مشتركة بين الهيئة والشركة المشغلة بموجب محضر محاسبة طبقا للمحصل فعليا من الفواتير المصدرة، وطبقا للنسب التى سترسو بها العملية.

كما تلتزم الشركة المشغلة تحقيق حد أدنى سنويا مقداره 3 ملايين وبزيادة سنوية قدرها %7 وفى حالة العجز عن تحقيق هذا الحد يلتزم باستكمال قيمة العجز للوصول للحد الأدنى المتفق عليه.

ونصت كراسة الشروط على أن يتم تسليم المخازن للشركة المشغلة بموجب محضر تسليم موقع إدارة ميناء السويس مبين به حالة المخزن، ويعتمد من السلطة المختصة، وعند انتهاء مدة التعاقد أو إلغاؤه لأى سبب من الأسباب تقوم الهيئة باستلام المخزن بموجب محضر استلام معتمد من السلطة المختصة وبحالة جيدة صالح للتشغيل الفورى.

ولا يجوز للشركة المشغلة التنازل عن المخزن أو عن جزء منه للغير إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة بذلك كتابيا، وتلتزم الشركة الفائزة بالمشروع بتنفيذ كافة القوانين واللوائح السارية، وعلى الأخص فيما يتعلق بقانون البيئة وقانون العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعليمات التى تصدرها الهيئة وفى حالة المخالفة يعرض الأمر على السلطة المختصة.

وألزمت الهيئة الشركة المشغلة بتطوير ورفع كفاءة المخزن على نفقتها الخاصة وتحت إشراف الهيئة ودون تحميل الهيئة دون تحميل الهيئة اية اعباء مالية على أن تؤول كافة أعمال التطوير والإنشاءات الإضافية والأجهزة والمعدات إلى الهيئة فى نهاية مدة العقد بدون مقابل، كما تلتزم الشركة المشغلة برفع وإزالة المخلفات والمتروكات الموجودة بالمخزن، ونقلها خارج الميناء على نفقتها ودون تحمل الهيئة أى أعباء مالية.

ويقع المخزن على موقع متميز على الرصيف المتوسط الجنوبى والمتوسط الشمالى، وذلك على مساحة 3060 مترا مربعا بارتفاع قدره 4.5 متر.