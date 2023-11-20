«هيئة البحر الأحمر» تسلم «موانئ أبوظبى» محطة متعددة الأغراض بـ«سفاجا» يناير المقبل

تستعد الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، التابعة لوزارة النقل، لتسليم مجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري، يناير المقبل، لتولى عملية الإدارة والتشغيل والصيانة لها لمدة 30 عامًا.

قالت مصادر لـ«المال» إنه سيتم توقيع العقود اللازمة بين الهيئة والجانب الإماراتى أواخر الشهر الحالى أو ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، وتبلغ أطوال أرصفة المشروع 1100 متر، والعمق 17 متراً، إلى جانب ساحة متصلة بالمحطة تصل إلى 810 آلاف متر مربع.

ووافق مجلس النواب المصري، مطلع أكتوبر الماضي، على واحدة من 3 اتفاقيات كانت أبرمتها المجموعة مع وزارة النقل فى مارس الماضي، لتوسيع عملها فى الموانئ المطلة على البحر الأحمر، ما يسهم فى توسيع أنشطتها بشكل كبير فى مصر.

ذكرت المصادر التى – طلبت عدم الكشف عن هويتها – أن الجانب المصرى ألزم مجموعة «أبوظبى»، بتحقيق حد أدنى من التداول بالمحطة لتحقيق رؤيته فى تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجيستية عالمية، وفى حالة الإخفاق فى ذلك فإنها ستسدد قيمة الفارق بين المحقق والمتفق عليه فى التعاقد.

وأشارت المصادر إلى أن العقد حظر بشكل نهائى استخدام أصول البنية التحتية كضمان للحصول على أى التزامات مالية، لكن أتاحت ذلك للبنية الفوقية التى ستكون ممولة من الشركة المشغلة للمشروع.

وأوضحت أنه سيتم عقد 4 اجتماعات سنوية بين مسؤولى هيئة موانئ البحر الأحمر والمجموعة، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية المنفذة بالمحطة، وستوفر الأولى الدعم اللازم للجانب الخليجى للحصول على التصاريح اللازمة لدخول المعدات، والمحافظة على أمن جميع المداخل البرية والبحرية لمنطقة الميناء.

ولفتت إلى أن الهيئة ستحصّل من «موانئ أبوظبى» رسوما بقيمة 10 دولارات على الحاوية المكافئة 20 قدماً، وبنسبة زيادة %2 من السنة الأولى وحتى نهاية العاشرة، و%2.5 من بداية العقد الثانى وحتى نهايته، %3 على كل حاوية بداية من العام الحادى والعشرين وحتى نهاية العقد الثالث من الاتفاق.

وستدفع «مجموعة أبوظبى» أيضا رسوما قدرها 2 دولار عن كل حاوية ترانزيت من بداية العام الأول من التشغيل حتى نهاية الخامس، و5 دولارات من السادس وحتى نهاية العاشر، و7 دولارات من الحادى عشر حتى الخامس عشر، و17.5 بداية من العام السادس عشر وحتى نهاية الثلاثين.

وكشفت المصادر أن مجموعة أبوظبى ملزمة بتحقيق حد أدنى من التداول يبدأ من 720 ألف طن، يرتفع تدريجيا حتى يسجل بنهاية العقد الأول من الاتفاق 2.6 مليون طن، وبداية من السنة الحادية عشر وحتى نهاية العام الثالث عشر تلتزم بتداول 3 ملايين طن، وما بعد ذلك حتى نهاية فترة الـ 30 عاما سيتم تداول 3.3 مليون طن كحد أدنى.

وأوضحت أنه تم منح المجموعة فترة 18 شهراً من بداية استلامها للمحطة، للانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة للقدرة على تنفيذ مهامها المستقبلية.

وانتهجت وزارة النقل منذ إطلاق خطة تطوير الموانئ البحرية عام 2019، إسناد عمليات تشغيل وإدارة المحطات الجديدة من إلى الخطوط الملاحية والشركات العالمية، وبدأت بمحطة تحيا مصر فى ميناء الاسكندرية، إذ كلفت الخط الفرنسى (CMA CGM) بإدارتها وتشغيلها لفترة 30 عامًا، وسلمت نهاية يوليو الماضى التحالف العالمى المكون من “COSCO” و”CMA” محطة حاويات فى ميناء السخنة لتولى الإدارة والتشغيل لفترة 30 سنة.