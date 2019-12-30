هيئة البترول: تنفيذ مشروعات تكرير باستثمارات 12 مليار دولار

وأشار مدير عام التكرير فى هيئة البترول إلى وجود مشروع فى البحر الأحمر يهدف للاستفادة من استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة

قال الكيميائى محمد شتا ، مدير عام التكرير فى هيئة البترول إن هناك عددا من مشروعات الإحلال والتجديد يجرى تنفيذها بمعامل التكرير المصرية ، باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار ؛ ضمن استراتيجية تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، والتحول لمركز إقليمى للطاقة بالمنطقة.

وأضاف شتا خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة ؛ أن تلك المشروعات تهدف إلى تعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية ، عالية القيمة مثل البنزين والسولار ، والبوتاجاز ، والمساهمة فى تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات.

وقال إنه على سبيل المثال هناك مشروع توسعات ميدور بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% ، وآخر فى الصعيد لإنتاج 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

وأشار مدير عام التكرير فى هيئة البترول إلى وجود مشروع فى البحر الأحمر يهدف للاستفادة من استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة ، وإنتاج نحو 2.5 مليون طن مازوت ، ونحو 300 ألف طن وقود نفاثات.

وأوضح أنه تجرى إعادة تأهيل لمجمع التفحيم فى السويس لكى نصل بالتكنولوجيا المستخدمة لمستويات عالية ، مضيفًا أن هناك مخططا للانتهاء من تلك المشروعات فى غضون 4 أو 5 سنوات.