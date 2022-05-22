«هيئة البترول» تستحوذ على 13% من «أسيوط الوطنية» مقابل 715 مليون جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للبترول استحوذت على حصة قدرها %13 من هيكل ملكية شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول – أنوبك، فى صفقة بلغت قيمتها نحو 715 مليون جنيه.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة أن العملية تضمنت رفع مساهمة الهيئة فى “أنوبك” لأكثر من %40 عبر شراء الحصة المذكورة من شركتى جنوب الوادى القابضة للبترول، والنيل لتسويق البترول، بواقع %6.5 لكل منهما.

وأشارت المصادر إلى أن شركة “كايرو كابيتال سيكيورتيز” لعبت دور سمسار ومنفذ الصفقة الأوحد فى نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية التى تم تنفيذها على عمليتين لنحو 2.54 مليون سهم.

ويتوزع هيكل ملكية “أنوبك” بين 5 جهات هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات “أسيوط لتكرير البترول”، و”جنوب الوادى القابضة للبترول”، و”النيل لتسويق البترول”.

وتعد “أنوبك” إحدى شركات قطاع البترول التى تم تأسيسها لبناء وتشغيل مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط بغرض استخراج منتجات رئيسية وثانوية منه، وكل ما يتعلق بتصنيع وتكرير خام البترول ومشتقاته وتحويل ومعالجة المازوت.