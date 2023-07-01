هيئة الانفاق : إجراءات قانونية ضد مرتكب واقعة تعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة المونوريل

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على احد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثيت احد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

واستنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك غير المسئول وغير الحضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة والتي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.

وأفادت الهيئة أنه تم الكشف على العمود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

ووجهت الهيئة القومية للأنفاق الشكر للمواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من أهمية في الحفاظ على وسائل المواصلات في مصر والتي هي ملك للشعب المصري العظيم.