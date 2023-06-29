هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة بورسعيد تنظم ندوات توعية بمنظومة التأمين الشامل

نظم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد برئاسة الدكتورة منال محمود، مدير عام الفرع، عدد من الندوات المجتمعية خلال شهر يونيو بالتعاون مع المؤسسسات الحكومية، وذلك للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR من حيث وضع المعايير الخاصة بجودة الخدمات الصحية، وتأهيل المنشآت ومن ثم اعتمادها، وتسجيل جميع أعضاء المهن الطبية بالمنشأة، فضلاً عن الدور الرقابي على جميع المنشآت الصحية المعتمدة للتأكد من مدى التزامها الدائم بتطبيق المعايير، وضمان حصول المنتفعين على أعلي مستوى جودة من الخدمات الصحية، وضمان تقليل تجنب الأخطاء في الرعاية الصحية

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، بالتأمين الصحي الشامل بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

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وفي هذا السياق، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات – مركز إعلام بورسعيد، أقيمت ندوة توعوية للمترددين على مركز شباب 6 أكتوبر، حيث تناولت شرح مميزات منظومة التأمين الشامل، وأن الجودة أصبحت شرطا أساسيا للخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى استعراض معايير الجودة الوطنية والتي تهدف إلى ضمان سلامة وأمان المريض، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية والكوادر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى الاهتمام بقياس مستوى رضا المنتفعين.

شارك بالندوة، عصام صالح، مدير مركز اعلام بورسعيد، د. حسنى أبو المعاطى، رئيس مجلس ادارة مركز شباب 6 أكتوبر، وخلال الندوة، أكدت مدير عام فرع الهيئة، أن تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل يضمن لهم الحصول على خدمات صحية بمستوى جودة عالية، وأسعار عادلة، مشيرة إلى أن جميع المنشآت الصحية التي تعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة لابد من تسجيلها، واعتمادها وفقا لمعايير الجودة الصادرة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي«الاسكوا».

وأضافت أن الدور الرقابي يتضمن متابعة آراء المرضى ومقدمي الخدمة من خلال الاستبيانات لمراقبة التغيرات في مستوى الأداء لاتخاذ الإجراءات اللازمة كما يتم توفير متابعة مستمرة في حالة الشكاوى التي يتم الإبلاغ عنها، فضلا عن عمل زيارات ميدانية معلنة وغير معلنة للمنشآت الصحية لمتابعة مستوي أداء المنشآت وأعضاء المهن الطبية.

وفي ذات السياق، قام فريق الفرع، بتنظيم ندوة عن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالتأمين الشامل، وتقديم خدمات صحية بمستوى جودة عالية، وضمان سلامة صحة المرضى، وذلك بالتنسيق مع إدارة شمال التعليم الخاص، وبإحدى المدارس الخاصة.

شارك بالندوة، كامليا يوسف، مدير التعليم الخاص بإدارة شمال، مصطفى سيف، الممثل القانوني للمدرسة، مريم بشرى، مدير المدرسة، وجميع العاملين بالمدرسة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وتناولت الندوة، إلقاء نظرة عامة عن منظومة التأمين الصحي الشامل كمشروع وطني، يأتي على قمة أولويات القيادة السياسية المصرية، واستعرضت قانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل والأدوار المختلفة للهيئات الثلاث (هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية)، بالإضافة إلى شرح المميزات التي يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة سواء من المرضى أو مقدمي الخدمات الصحية.

كما استعرض فريق فرع الاعتماد والرقابة الصحية، فلسفة إصدار معايير لقياس جودة الخدمة الصحية، ورحلة إصدار أدلة المعايير لمختلف أنواع المنشآت الصحية وحصولها على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا)، مشيرة إلى أن تسجيل واعتماد المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة الوطنية هو أولى خطوات الانضمام لتقديم الخدمات تحت مظلة التأمين الشامل .

وضمن سلسلة الندوات التوعوية وبالتنسيق مع نادي الصيد ببورسعيد، أقيمت ندوة لشرح الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR داخل المحافظة سواء في إطار تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة الشامل أو الدور الرقابي للهيئة مما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة، وانعكاس ذلك على توكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري محليا وإقليميا ودوليا.

كما تناولت الندوة، أهم خطوات التسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية الراغبة في تقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستدامة، بالإضافة إلى حرص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على نشر جميع إصدارات المعايير على الموقع الإلكتروني للهيئة وإتاحتها مجانا، والتي تشمل محورين رئيسيين وهما: المريض والمنشأة الصحية كمؤسسة، فضلاً عن دعوة جميع مقدمي الخدمات الصحية، والاطلاع عليها والتعرف على خدمات الدعم الفني من خلال زيارة موقع الهيئة

وجدير بالذكر، أن فريق فرع الاعتماد والرقابة الصحية يحرص من خلال تنفيذ الندوات التوعوية، على الاستقبال والرد على كافة الاسئلة والاستفسارات من الحضور بخصوص التأمين الشامل ،وإلقاء الضوء على أهم التحديات الخاصة بتطبيق المنظومة بالمحافظة.