هيئة الاستعلامات: رويترز سحبت تقريرها المغلوط حول سير الانتخابات الرئاسية

حسين رجب أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الخميس، أن وكالة الأنباء رويتزر، سحبت تقريرها المغلوط حول سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس بالداخل عقب انطلاقها الاثنين الماضي،. وبحسب بيان نشرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، "قام ضياء رشوان رئيس الهيئة م

حسين رجب

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الخميس، أن وكالة الأنباء رويتزر، سحبت تقريرها المغلوط حول سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس بالداخل عقب انطلاقها الاثنين الماضي،.

وبحسب بيان نشرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، “قام ضياء رشوان رئيس الهيئة منذ عصر أمس باتصالات مباشرة مع المسئولين الإقليميين في وكالة الأنباء البريطانية رويترز، عقب نشرها أمس واليوم 29 مارس 2018 تقارير مغلوطة حول سير العملية الانتخابية في مصر” .

وأضاف البيان “عقب ذلك تلقي رشوان من مسئولي إدارة رويترز المشار اليهم بأن إدارة الوكاله بلندن ونيويورك قد قررت سحب التقارير المشار إليها، ونشر قرار السحب من خلال كافة وسائل الإعلام التابعة للوكالة بجميع أنحاء العالم، مما يعد إقرارا من الوكالة بعدم صحة ما ورد في هذه التقارير”.



وأورد البيان لينك بالخبر الذي تم سحبه من جانب الوكالة



http://www.reuters.com/article/us-egypt-election-tactics/item-withdrawn-food-buses-and-cash-getting-out-the-vote-the-egyptian-way-idUSKBN1H50XJ?il=0